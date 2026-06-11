Российский посол рассказал, почему реформа дипслужбы ЕС не даст результата

Реформа дипломатической службы Евросоюза, если она и состоится, не будет иметь смысла без изменения политических приоритетов Брюсселя в целом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России, дипломат Константин Долгов. По его словам, простая замена главы Евродипломатии Каи Каллас на другого человека ничего не изменит.

«Что касается самой реформы дипломатической службы Евросоюза, если она и будет, то для ее успешности требуются изменения самих политических установок ЕС. Сегодняшние политические установки в ЕС таковы, что он не обладает никакой суверенностью в международных делах. Их политика давно носит несамостоятельный характер, они подчинены интересам международных глобалистских кругов. Поэтому реформировать можно до бесконечности, но ничего не изменится, пока не вернется хотя бы толика здравого смысла в политику Европы», — считает дипломат.

Пока нет оснований полагать, что ЕС готов к настолько фундаментальным изменениям, считает Долгов. Однако он уверен, что рано или поздно к этому придут.

«Европейский избиратель свое слово скажет, поскольку ситуация — экономическая, социальная, демографическая — в Европе неуклонно ухудшается. Уже сейчас заметен кризис руководства Евросоюза. Макрон, Стармер и Мерц — самые непопулярные лидеры в своих странах за всю современную эпоху, процесс уже пошел», — резюмировал дипломат.

Франция и Германия инициировали обсуждение возможного реформирования дипломатической службы Европейского союза, в том числе из-за недовольства работой главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, служба не функционирует так, как должна в современном мире. В частности, в ЕС рассматривают возможность лишения Каллас и ее отдела с бюджетом в €1 млрд полномочий с целью передачи этих функций странам — членам ЕС.

Ранее глава РФПИ раскритиковал политику Каллас.