Армения пожаловалась на Россию

Папоян: Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с поставками продукции в Россию

Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за проблем с экспортом продукции в Россию. Об этом сообщил глава министерства экономики республики Геворг Папоян, пишет РИА Новости.

«Мы обратились в ЕЭК, чтобы комиссия рассмотрела вопрос применяемых к нам барьеров и ограничений», — сказал он во время беседы с журналистами в парламенте Армении.

Папоян отметил, что власти страны попросили ЕЭК оценить правомерность подобных действий со стороны России.

Масштабные ограничения были введены Россией в отношении нескольких видов армянской продукции на фоне охлаждения отношений между странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. В частности, Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук». Кроме того, Россельхознадзор со 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. В их числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и пр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал компенсировать фермерам убытки за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

Ранее Пашинян оценил решение России об ограничении ввоза цветов из Армении.