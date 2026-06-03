Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Пашинян заявил о планах встретиться с Путиным после выборов в Армении

Пашинян заявил, что после выборов в Армении встретится с Путиным в Москве
Vahram Baghdasaryan/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после выборов в республике он планирует отправиться в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

На встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации Пашинян рассказал, что 1 июня Путин поздравил его с днем рождения по телефону. При этом, по его словам, политики также провели деловой разговор.

«И мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь и встречусь, и все текущие вопросы решим», — сказал премьер Армении.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня 2026 года. О намерении участвовать в кампании уже заявили правящая партия «Гражданский договор» (лидер — Никол Пашинян), экс-президент Роберт Кочарян, бывший омбудсмен Арман Татоян, возглавляющий инициативу «Крылья единства», а также движение «По-своему», идейным лидером которого считается предприниматель Самвел Карапетян, находящийся под арестом с 18 июня.

В выборах также планируют участвовать экс-мэр Еревана Айк Марутян с партией «Новая сила» и «Армянский национальный конгресс», список которого возглавит вице-председатель партии Левон Зурабян.

23 мая Пашинян заявил, что готов покинуть свой пост, если большинство граждан этого потребует.

29 мая Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз либо пребывании в ЕАЭС.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!