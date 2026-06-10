В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с Пашиняном

Песков: точных договоренностей по поводу встречи Путина и Пашиняна пока нет

В Кремле пока нет точной информации о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока точных договоренностей нет», — отметил он.

По словам Пескова, российская сторона ожидает официального объявления итогов выборов в Армении.

«До завершения, наверняка, премьер-министр Армении (Никол Пашинян) занят этими процессами внутри страны, а потом, в зависимости от финализации, будем на двустороннем уровне принимать решение (о встрече – прим. ред.)», — подчеркнул представитель Кремля.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81%. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%.

После победы на выборах фракции Пашиняна Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о предоставлении Армении финансирования в размере $25 млн, которые, как планируется, пойдут на поддержку экономической стабильности и реформ в республике.

Ранее Захарова обвинила Запад во вмешательстве в выборы в Армении.