Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с Пашиняном

Песков: точных договоренностей по поводу встречи Путина и Пашиняна пока нет
Софья Сандурская/РИА Новости

В Кремле пока нет точной информации о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока точных договоренностей нет», — отметил он.

По словам Пескова, российская сторона ожидает официального объявления итогов выборов в Армении.

«До завершения, наверняка, премьер-министр Армении (Никол Пашинян) занят этими процессами внутри страны, а потом, в зависимости от финализации, будем на двустороннем уровне принимать решение (о встрече – прим. ред.)», — подчеркнул представитель Кремля.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81%. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%.

После победы на выборах фракции Пашиняна Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о предоставлении Армении финансирования в размере $25 млн, которые, как планируется, пойдут на поддержку экономической стабильности и реформ в республике.

Ранее Захарова обвинила Запад во вмешательстве в выборы в Армении.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!