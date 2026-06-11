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Политика

«Далеко ушла»: Памфилова оценила уровень демократических стандартов Армении

Памфилова: Армения ушла от демократических стандартов
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Армения отошла от демократических стандартов и теперь готова к сближению с Европейским союзом, несмотря на его кризис демократии. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, цитирует ее ТАСС.

«Армения далеко ушла от, скажем, демократических стандартов, хотя рвется, вроде бы, считает, что она готова туда вот идти, в эту Европу. Наверное, с учетом того, что там уже все происходит полное загнивание демократических институтов, наверное, готова, наверное, правильно идет туда», — подчеркнула она во время заседания ЦИК.

Помимо этого, Памфилова отметила, что наблюдавшие за выборами в Армении сообщили о множестве нарушений. По ее словам, многие члены ЦИК посетили Армению в качестве наблюдателей и потому им «есть с чем сравнить».

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте оказался альянс «Армения» экс-президента республики Роберта Кочаряна — 9,94%.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с Пашиняном.

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