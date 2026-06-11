Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Памфилова словами «давайте честно скажем» высказалась о выборах в Армении

Памфилова: на парламентских выборах в Армении было много нарушений
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Во время парламентских выборов в Армении было много нарушений. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, пишет «Интерфакс».

По ее словам, нарушения выявили члены Центризбиркома РФ, которые наблюдали за выборами.

«Нарушений было, давайте честно скажем, много, и такие принципиальные нарушения», — отметила Памфилова на заседании ЦИК России 11 июня.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте оказался альянс «Армения» экс-президента республики Роберта Кочаряна — 9,94%.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении на оппозицию и вмешательстве стран Запада, в первую очередь ЕС. Захарова добавила, что Россия заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении. В то же время прошедшие выборы, по ее мнению, продемонстрировали, что армянское общество «крайне поляризовано». Дипломат считает, что Армения, без учета мнения всех слоев населения, пойдет по пути дальнейшего раскола и социально-экономического потрясения.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с Пашиняном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!