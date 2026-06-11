Памфилова словами «давайте честно скажем» высказалась о выборах в Армении

Памфилова: на парламентских выборах в Армении было много нарушений

Во время парламентских выборов в Армении было много нарушений. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, пишет «Интерфакс».

По ее словам, нарушения выявили члены Центризбиркома РФ, которые наблюдали за выборами.

«Нарушений было, давайте честно скажем, много, и такие принципиальные нарушения», — отметила Памфилова на заседании ЦИК России 11 июня.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте оказался альянс «Армения» экс-президента республики Роберта Кочаряна — 9,94%.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении на оппозицию и вмешательстве стран Запада, в первую очередь ЕС. Захарова добавила, что Россия заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении. В то же время прошедшие выборы, по ее мнению, продемонстрировали, что армянское общество «крайне поляризовано». Дипломат считает, что Армения, без учета мнения всех слоев населения, пойдет по пути дальнейшего раскола и социально-экономического потрясения.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с Пашиняном.