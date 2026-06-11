Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что существует шесть вероятных очагов потенциального вооруженного конфликта между Россией и европейскими странами.

«Белоруссия, Калининград, Балтийское море, Молдавия, тающая Арктика и Черное море. Вот места, где может разгореться конфликт между Россией и Европой», — сказал он.

По мнению профессора, Восточная Европа «будет очень опасным местом в обозримом будущем». Миршаймер считает, что отношения РФ и Европы будут оставаться напряженными долгое время, даже в случае заморозки конфликта на Украине.

4 июня постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что в Европе системно готовятся к войне с РФ, подменив дипломатию пропагандой и тиражированием антироссийских измышлений.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Европа зациклилась на идее войны с Россией, при этом у нее отсутствуют рычаги для какого-либо влияния на Москву.

Ранее на Западе не нашли смысла для России в войне с Европой.