На Западе не нашли смысла для России в войне с Европой

Аналитик Робертс: России нет смысла начинать войну с Европой
У России нет агрессивных планов в отношении Европы и стремления воевать с Евросоюзом. Об этом заявил обозреватель Пол Крейг Робертс в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, такой сценарий «просто не имеет смысла», поскольку ничего не даст Москве. Напротив, от торговли и заключения сделок она выиграет, отметил аналитик. В то же время эксперт усомнился в возможности Европы противостоять России в военном конфликте. Это «звучит нелепо», отметил обозреватель.

«Европа никак не сможет подготовиться к войне с крупной военной силой за три года. У них просто нет для этого ресурсов. <…> К тому же исторически те, кто начинал войну с Россией, обычно плохо заканчивали. <…> Им не нужны дешевые российские нефть и газ, но при этом они хотят воевать с Россией? Это просто нелогично», — порассуждал Робертс.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

