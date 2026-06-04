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Политика

Постпред заявил о системной подготовке Европы к войне с Россией

Полянский: Европа системно готовится к войне с Россией
Global Look Press

В Европе системно готовятся к войне с Россией, подменив дипломатию пропагандой и тиражированием антироссийских измышлений. С таким заявлением выступил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Как подчеркнул дипломат, приготовления Европы к войне против РФ — это давно уже свершившийся факт.

«Они осуществляются системно и последовательно. И если раньше мысль о неизбежном конфликте с нами для европейской общественности звучала дико, то сегодня элиты ряда европейских стран, по сути, соревнуются в том, кто выдумает более дикую ложь о России и кто придумает более изощренную провокацию, чтобы протестировать решимость нашей страны на ответные действия», — отметил Полянский.

Постпред уточнил, что дипломатия давно забыта и сведена к пропаганде и тиражированию антироссийских измышлений.

Подобная позиция не предусматривает никакого диалога, разве что изложение требований и ультиматумов, сказал дипломат. По его словам, в этих условиях нет ничего удивительного в том, что ЕС и НАТО блокируют любые реалистичные мирные инициативы.

29 мая экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Европа зациклилась на идее войны с Россией, при этом у нее отсутствуют рычаги для какого-либо влияния на Москву.

В качестве примера он привел агрессивные заявления главы евродипломатии Каи Каллас и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Джонсон отметил, что они угрожают России, но у них нет средств, чтобы реализовать эти угрозы.

Ранее на Западе не нашли смысла для России в войне с Европой.

 
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