Послы Германии, Франции и Британии прибыли в МИД РФ

Послы Германии, Франции и Великобритании, просившие о встрече с заместителем главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, прибыли в МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, автомобили послов только что подъехали к зданию на Смоленской площади.

Накануне Лавров рассказал, что послы Германии, Франции и Великобритании просят о встрече с замминистра иностранных дел России.

До этого лидеры стран «евротройки» назвали условия для достижения мира на Украине. Первым пунктом в документе они призывают президента РФ Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня. Далее лидеры «евротройки» потребовали надежных, «юридически обязательных» гарантий безопасности, в основе которых будут лежать договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026-го.

Ранее Стубб вновь призвал к диалогу с Путиным.