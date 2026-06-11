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Политика

В Раде заявили о двойном сигнале Зеленского к старту новой кампании Украины

УП: письмо Зеленского Путину является сигналом к военно-дипломатической кампании
Mindaugas Kulbis/AP

Письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является сигналом к его новой военно-дипломатической кампании. Об этом сообщило издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на собеседников в Верховной раде.

Еще одним сигналом журналисты назвали масштабную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург утром 3 июня. Они считают, что двойная атака — дронами и письмами — была не случайностью, а частью большого плана.

«Стали одними из первых публичных сигналов о начале летней военно-дипломатической кампании Украины», — говорится в статье.

Отмечается, что о подготовке к ней Зеленский говорил на закрытых встречах с депутатами Рады и руководителями парламентских фракций.

4 июня на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского Путину, в котором он предложил закончить военный конфликт «честно и достойно», и призвал определить дату переговоров, а также провести личную встречу.

8 июня газета Financial Times сообщила о передаче еще одного письма Зеленского Путину. Уточняется, что украинский лидер передал послание президенту России через российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Ранее письмо Зеленского Путину назвали провокацией.

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