Постпред РФ при ОБСЕ назвал письмо Зеленского Путину провокацией

Открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину носит провокационный характер и направлено на создание впечатления, что Киев заинтересован в мирном урегулировании конфликта, тогда как Москва якобы не готова к диалогу. Об этом заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, украинская сторона может использовать это письмо на ближайших заседаниях ОБСЕ в качестве доказательства своей готовности к миру.

«Мы все понимаем, что это абсолютно провокационный шаг, который исключительно направлен на пиар и на создание иллюзии того, что Украина хочет мира, а Россия нет», — сказал дипломат.

Полянский отметил, что о нежелании Киева договариваться свидетельствуют удары Вооруженных сил Украины по мирному населению в Старобельске и Енакиево в Донецкой народной республике.

4 июня на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского Путину, в котором он предложил закончить военный конфликт «честно и достойно». В письме Зеленский также призвал российского лидера определить дату переговоров и провести личную встречу. На время переговоров украинская сторона готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, считает Зеленский.

Путин ответил на письмо публично во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он заявил, что не видит смысла в личных контактах с Зеленским до достижения договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее советник президента России назвал письмо Зеленского клоунской выходкой.