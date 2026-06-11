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Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Россия потребует от ООН отказаться от жестких обвинений в адрес Москвы

Замглавы МИД Алимов: Россия потребует от Гутерриша отозвать обвинения по СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия потребует от генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша отозвать решение о внесении Москвы в «черный список», которое было вынесено на основе беспочвенных обвинений в якобы случившемся «сексуальном насилии» в зоне спецоперации. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Алимов.

«С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», — сказал Алимов.

По его словам, обвинение в совершении подобных преступлений основывается на домыслах и дезинформации, которую ООН предоставляет Украина. И никаких конкретных материалов, которые могли бы подтвердить обвинения в данных преступлениях российской стороне так и не предъявили.

Также замглавы МИД считает, что Гутерриш отрабатывает политический заказ, и поэтому требования России не будут услышаны.

«В наших планах, конечно, продолжать добиваться решения этого вопроса от его преемника», — отметил он.

До этого секретариат ООН опубликовал доклад генсекретаря Гутерриша о сексуальном насилии, которое якобы имело место в конфликте. Россию впервые добавили в «черный список» за то, что ее военные якобы были причастны к подобным инцидентам.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Антониу Гутерриш не ответил ни на один вопрос о провокации в Буче, которые в своем письме задал глава российского МИД Сергей Лавров.

Также в июне Кандидат в генеральные секретари Организации Объединенных Наций (ООН) Ребека Гринспан призвала к диалогу со всеми сторонами по поводу конфликта на Украине.

Ранее постпред Ирана при ООН предупредил Трампа об угрозах в адрес Исламской Республики.

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