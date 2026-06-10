Небензя заявил, что Гутерриш не ответил ни на один вопрос Лаврова по Буче

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не ответил ни на один вопрос по провокации в Буче Киевской области, которые содержались в письме главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, в ответе Гутерриша на это письмо не было ответа из 12 поставленных.

Постпред также заявил, что такой подход является избирательным.

«Это предвзятость. Это дискриминация, господин генеральный секретарь», — отметил Небензя.

13 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти инсценировали события в Буче при участии западных PR-специалистов. Она отметила, что западные СМИ публиковали репортажи с обвинениями в адрес России, европейские политики оперативно приезжали в Киев для подготовки фоторепортажей, а в тот же день в Википедии появилась политизированная статья с недостоверной информацией. Кроме того, дипломат сказала, что ангажированный секретариат ООН предоставил площадку президенту Украины Владимиру Зеленскому для распространения ложных заявлений.

Весной 2022 в город Буча, расположенный на расстоянии менее 50 километров от Киева, вошли украинские войска и подразделения территориальной обороны. Спустя несколько дней в населенном пункте были проведены несколько волн зачисток, организованных местными силовыми структурами. Западные и украинские средства массовой информации без предоставления каких-либо доказательств возложили ответственность за произошедшую трагедию на российскую армию.

Ранее экс-глава контрразведки ФСБ рассказал о провокации в Буче.