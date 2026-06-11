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Политика

Постпред Ирана при ООН предупредил Трампа об угрозах в адрес Исламской Республики

Постпред Иравани: президенту США стоит воздержаться от угроз в адрес Ирана
Heather Khalifa/Reuters

Президент США Дональд Трамп должен воздерживаться от угроз в адрес Ирана, заявил постоянный представитель Исламской Республики при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Трампу также следует воздержаться от угрозы применения силы. Дипломат добавил, что Иран никогда не будет вести переговоры под угрозами и давлением, а также не поддастся давлению или запугиванию.

10 июня Трамп заявил, что США собираются проводить масштабные атаки по Ирану.

Также американский лидер утверждает, что иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется «заплатить за это цену». По словам американского лидера, Тегерану могли представить «прекрасные для них» условия в рамках соглашения.

В ночь на 10 июня Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану после потери американского вертолета AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Трамп заявлял, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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