Кандидат в генсеки ООН нашла способ решения российско-украинского конфликта

Кандидат в генсеки ООН Гринспан призвала к диалогу со всеми по Украине

Кандидат в Генеральные секретари Организации Объединенных Наций (ООН), генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспан в интервью РИА Новости призвала к диалогу со всеми в рамках решения российско-украинского конфликта.

По ее словам, взаимодействие со всеми сторонами является единственным способом разрешения конфликтов.

До этого Гринспан заявила, что Россия является необходимым членом ООН и принимает активное участие в деятельности всемирной организации. Она считает, что потенциал России необходимо использовать при обсуждении и решении важных вопросов повестки.

На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

Нынешним, девятым по счету главой организации, является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года. Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря текущего года.

Ранее МИД России поделился ожиданиями от нового генсека ООН.