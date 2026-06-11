В России с октября произойдут изменения в работе маркетплейсов

С 1 октября в России вступает закон о платформенной экономике, который в том числе обеспечит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах. Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

Он подчеркнул, что это повысит уверенность в легальности и безопасности продукции.

«Основное, что будет влиять на потребителя это то, что заработает интеграция с 12 ГИСами по различным видам товаров. Больше будет уверенности в том, что продукт на 100% легален и безопасен», — указал Дурдыев.

Платформам будет запрещено продавать изъятые из оборота товары, в том числе биологически активные добавки, лекарства и медицинские изделия без регистрации. Президент АЦП пояснил, что если товар отсутствует в официальных реестрах — его не допустят на витрину.

Кроме того, изменения будут предусматривать обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. Платформа будет обязана ответить на претензию покупателя в течение 15 дней, а незаконные санкции должна будет снимать за 48 часов.

Летом 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике, регулирующий деятельность цифровых платформ, которые являются посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг. Согласно закону, перед допуском на маркетплейсы продавцы будут подлежать обязательной проверке через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также другими способами, установленными правительством РФ.

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