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Бизнес

Россиянам назвали неожиданное последствие появления маркетплейсов

Глава АЦП Дурдыев: маркетплейсы повышают качество жизни в небольших городах
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Маркетплейсы помогают жителям малых городов и сел получать доступ к тем же товарам, которые покупает население мегаполисов, и тем самым повышают качество жизни. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

«Раньше жители небольших населенных пунктов были ограничены ассортиментом местных магазинов. Сейчас ситуация изменилась благодаря развитию пунктов выдачи заказов и доставки. Когда в населенном пункте появляется пункт выдачи заказов, люди получают доступ к огромному ассортименту товаров, который раньше был доступен только жителям крупных городов. Это напрямую влияет на качество жизни», — сказал Дурдыев.

Он отметил, что маркетплейсы дают людям возможность покупать не только повседневные товары, но и специализированную продукцию, которую сложно найти в небольших населенных пунктах.

По словам главы ассоциации, доступ к широкому выбору товаров становится одним из факторов, которые делают жизнь в малых городах более комфортной.

«Если раньше человеку нужно было ехать за десятки или сотни километров, чтобы купить нужную вещь, то сейчас она может приехать к нему сама. Это меняет привычки потребления и делает жизнь удобнее», — пояснил Дурдыев.

Он добавил, что развитие цифровых платформ помогает сократить разрыв между крупными городами и небольшими населенными пунктами в части доступа к товарам и услугам.

Ранее стало известно, заменят ли маркетплейсы традиционные магазины.

 
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