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Политика

На Западе сделали заявление о капитуляции России

Профессор Диесен: Западу надо понять — атаки на РФ не заставят ее капитулировать
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Западным странам следует осознать, что атаки по территории России не заставят ее капитулировать. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Всегда есть какие-то восторги: «О, Россия горит, она проиграет». Но всегда нужно помнить, что Россия может себе позволить выдержать ущерб, не прибегая к эскалации с НАТО», — сказал профессор.

Он добавил, что сейчас ситуация «становится все серьезнее», поскольку Запад, по его мнению, перешел все красные линии в попытке спровоцировать РФ. Диесен допустил, что эскалация конфликта все-таки может быть и при этом не будет никакой капитуляции России, так как у Запада нет возможности противостоять Москве.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что противники нашей страны не гнушатся даже терактами в отношении детей. Таким образом глава государства прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию студентов педагогического колледжа в Старобельске. В связи с этим Путин призвал российские спецслужбы и силовые структуры усилить меры по обеспечению безопасности в образовательной и социальной системе. Аналогичные меры следует принять и во всей инфраструктуре этих сфер, подчеркнул президент.

Ранее военкор призвал ударить по ЕС ядерным оружием ради защиты России.

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