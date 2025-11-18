На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкор призвал ударить по ЕС ядерным оружием ради защиты России

Военкор Сладков призвал бить по Европе ядерным оружием, чтобы защитить Россию
Reuters

Военкор Александр Сладков заявил в своем Telegram-канале, что необходимо нанести ядерный удар по Европе в целях защиты России.

«Я думаю, Трамп поставил Европу в положение, когда самостоятельно развиваться она не может. А ресурсы-то рядом, в России, надо только пойти и отнять, что они и предполагают сделать», — написал он.

По мнению Сладкова, чтобы не допустить «СВО-2», нужно применить ядерное оружие.

Накануне глава минобороны Германии Борис Писториус допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году. При этом министр обратил внимание, что вопрос о начале возможных боевых действий и подготовки к ним «остается спекулятивным».

Позже политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение о том, что страны Центральной Европы действительно верят в существование «российской угрозы» и готовятся к ее отражению, но именно это создает еще больше экономических, социальных и политических проблем. Он уверен, что именно из-за подготовки Европы к войне с Россией действительно ухудшается социально-экономическое положение в европейских странах. Все это работает по системе с обратной связью — истерика подогревает подготовку к войне, подготовка к войне негативно сказывается на экономике, экономика еще раз добавляет истерики и так далее.

Ранее глава МАГАТЭ раскрыл роль сверхдержав в нераспространении ядерного оружия.

