Военкор Александр Сладков заявил в своем Telegram-канале, что необходимо нанести ядерный удар по Европе в целях защиты России.

«Я думаю, Трамп поставил Европу в положение, когда самостоятельно развиваться она не может. А ресурсы-то рядом, в России, надо только пойти и отнять, что они и предполагают сделать», — написал он.

По мнению Сладкова, чтобы не допустить «СВО-2», нужно применить ядерное оружие.

Накануне глава минобороны Германии Борис Писториус допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году. При этом министр обратил внимание, что вопрос о начале возможных боевых действий и подготовки к ним «остается спекулятивным».

Позже политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение о том, что страны Центральной Европы действительно верят в существование «российской угрозы» и готовятся к ее отражению, но именно это создает еще больше экономических, социальных и политических проблем. Он уверен, что именно из-за подготовки Европы к войне с Россией действительно ухудшается социально-экономическое положение в европейских странах. Все это работает по системе с обратной связью — истерика подогревает подготовку к войне, подготовка к войне негативно сказывается на экономике, экономика еще раз добавляет истерики и так далее.

