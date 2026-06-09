Трамп заявил о скорой сделке США с Ираном

Трамп: США и Иран могут достичь сделки за 2-3 дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут достичь соглашения об урегулировании за два-три дня. Его слова приводит телеканала CNN.

Трамп утверждает, что между сторонами нет никаких противоречий.

«Мы очень близки к заключению очень сильной, мощной сделки», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Израиль и Иран не будут обмениваться ударами как минимум неделю.

7 июня Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к сделке. Глава государства уверял, что сторонам осталось решить пару вопросов, которые даже не кажутся существенными. Однако поздно вечером того же дня Иран впервые после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля несколько раз выпустил ракеты по Израилю.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп весной обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Вэнс высказался о влиянии Израиля на сделку США и Ирана.