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Политика

«Слава Аллаху»: Трамп опубликовал издевательский пост об Иране

Трамп завершил пост об американской блокаде Ирана словами «слава Аллаху»
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, посвященный американской блокаде Ирана, и завершил его словами «слава Аллаху».

По словам главы Белого дома, СМИ отказываются сообщать, насколько на самом деле эффективна «самая успешная в истории военно-морского дела» блокада США. Он отметил, что Соединенные Штаты буквально создали «стальную стену». Трамп утверждает, что Иран лишился возможности вести торговлю, платить зарплату военным и оплачивать счета.

«Иран <…> быстро превращается в несостоявшееся государство! Много нефти вывозится из страны. Слава Аллаху!» — написал американский лидер.

В британском интернет-издании The Independent назвали этот пост очередной издевательской насмешкой над Ираном. Журналисты обратили внимание, что американский лидер опубликовал его через несколько часов после новой серии ударов по Ирану.

В этот же день Трамп заявил в Truth Social, что большая часть армии Ирана была разгромлена, и ее больше не существует.

Также он отметил, что иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется «заплатить за это цену». Какую именно, президент США не уточнил.

Ранее Путин высказался о причинах конфликта США и Ирана.

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