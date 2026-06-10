Трамп утверждает, что армия Ирана уничтожена США

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что большая часть армии Ирана была разгромлена и ее больше не существует.

«Иранская армия — это полный и абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют — Иран потерпел полное поражение», — написал Трамп.

По словам американского лидера, «Иран только говорит, но ничего не делает». Трамп считает, что власти Исламской Республики слишком долго тянули с заключением сделки, которая была бы выгодна для них, и теперь «им придется заплатить за это».

При этом 9 июня Трамп вновь анонсировал скорую сделку с Ираном. По его словам, стороны могут за два-три дня заключить соглашение об отказе Тегерана от ядерного оружия и открытии Ормузского пролива. Вместе с тем несколькими часами ранее американский лидер заявлял, что Вашингтон достигнет «полной победы» в конфликте в ближайшие две недели. Как подсчитал CNN, президент США уже 37 раз объявлял о скорой сделке с Ираном — но ее до сих пор нет.

Ранее Трамп рассказал об ответе Ирану на атаку американского вертолета.