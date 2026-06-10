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Политика

Путин охарактеризовал санкции против организаций детского отдыха двумя словами

Путин назвал ввод санкций против организаций детского отдыха чушью и бредом
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции назвал бредом и чушью решение ЕС ввести санкции в отношении организаций детского отдыха. Его слова приводит РИА Новости.

Глава российского государства указал на то, что правящие элиты Европы «додумываются» вводить санкции против организаций, где проводят лето дети.

«Чушь, бред какой-то. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают», — сказал президент.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов назвал введение санкций Европейского союза в отношении детских лагерей проявлением бессилия Запада в попытке ограничить влияние России в сфере образования и воспитания.

В мае психбольница и детские лагеря попали под санкции Великобритании и Европейского союза. Объясняется это тем, что в детских оздоровительных учреждениях дети якобы получают «идеологическую обработку и милитаризованное образование».

Ранее ЕС захотел запретить импорт российской трески.

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