В Минпросвещения отреагировали на санкции против детских лагерей

Кравцов: введение ЕС санкций против детских лагерей показывает бессилие Запада
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал введение санкций Европейского Союза в отношении детских лагерей проявлением бессилия. Его цитирует РИА Новости.

«Санкционные меры давно не удивляют россиян. Их введение в отношении детских центров можно рассматривать как проявление бессилия Запада в попытке ограничить влияние России в сфере образования и воспитания», — сказал глава ведомства.

Кравцов добавил, что всероссийские детские центры помогают формировать у детей традиционные ценности.

11 мая Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций. В частности, в список вошли министр спорта и туризма Донецкой народной республики Максим Швец, уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и др. Кроме того, в перечне значатся Институт развития интернета (ИРИ) и несколько организаций, расположенных в Крыму, среди них — Севастопольский государственный университет, клиническая психиатрическая больница № 5 Симферополя, детский оздоровительный пансионат «Россия» и др.

Ранее российский миллиардер подал иск к правительству Великобритании.

 
