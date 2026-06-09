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ЕС хочет запретить импорт российской трески

Фон дер Ляйен: новые санкции Евросоюза запретят импорт российской трески
Shutterstock/Shishkin.dv

Новый пакет антироссийских санкций Европейского союза будет включать полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

Фон дер Ляйен, выступая на брифинге по введению 21-го пакета санкций против России, подчеркнула, что Европейская комиссия предлагает значительно ограничить закупки некоторых видов рыбной продукции и полностью запретить импорт других. В частности, под полный запрет подпадает выловленная российскими рыбаками треска.

Она добавила, что торговые ограничения против Белоруссии будут приведены в соответствие с новыми санкциями.

9 июня стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза в среду начнут обсуждать и согласовывать 21-й пакет санкций в отношении России.

21-й пакет рестрикций против России будет направлен на оказание давления на банковский сектор РФ и российскую экономику. Так, ЕС планирует включить в новый пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.

 
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