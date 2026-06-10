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Политика

«Есть идея получше»: посольство РФ высмеяло планы ЕС о санкциях против российской рыбы

Посольство России предложило ЕС запретить европейцам дышать российским воздухом
Håkan Wennhage

Посольство Российской Федерации в Нидерландах высмеяло планы Евросоюза ввести санкции против российской рыбы. Комментарий дипмиссии опубликован в социальной сети X.

«Есть идея получше: вместо того чтобы вводить запрет на рыбную продукцию из России (и да, готовьтесь к росту цен), еврократы могли бы запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из РФ», — говорится в публикации.

9 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включать полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что послы стран Евросоюза в среду начнут обсуждать и согласовывать 21-й пакет санкций против России. Представители Еврокомиссии представят странам — членам ЕС предложения по новым рестрикциям, после чего пройдет обмен мнениями.

Новый пакет ограничений направлен на банковский сектор и экономику РФ. В него войдут 170 физических лиц и организаций, включая 90 российских банков.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.

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