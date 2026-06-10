Глава МИД Польши призвал Украину исправить ошибку с «героями УПА»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возложил на Украину ответственность за скандал с подразделением ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России) и призвал Киев «исправить ошибку». Его слова приводит TVP Info.

«Прошу руководствоваться заявлением главы кабинета министров о том, что это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку», – сказал Сикорский.

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

Позже глава офиса Владимира Зеленского прибыл в соседнюю страну, чтобы объясниться за ситуацию с восхвалением УПА в украинской армии, уточнили польские СМИ. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал приезд главы офиса президента Украины Кирилла Буданова в Варшаву провокацией со стороны Киева. По его словам, Буданов придерживается «жесткой пробандеровской линии».

Ранее на Украине заявили, что Зеленского «подставили» в скандале с «героями УПА».