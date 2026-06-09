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Политика

Вице-президент США предположил, когда может быть заключена сделка с Ираном

Вэнс утверждает, что сделка с Ираном может быть заключена в скором времени
acquelyn Martin/Pool/Reuters

Сделка США с Ираном может быть заключена на следующей неделе или в ближайшие месяцы. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью CBS.

«Я думаю, сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев», — заявил он.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

7 июня президент США сообщил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к сделке. Глава государства утверждал, что сторонам осталось решить пару вопросов, которые даже не кажутся существенными. Однако поздно вечером того же дня Иран впервые после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля несколько раз выпустил ракеты по Израилю. Перед ударами представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи говорил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

Ранее президент США пригрозил Нетаньяху оставить Израиль «один на один» с Ираном.

 
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