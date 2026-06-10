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Выборы в Армении — 2026
Политика

Лавров призвал оперативно решить вопрос о членстве Армении в ЕАЭС

Лавров: вопрос о членстве Армении в ЕАЭС стоит ребром
Сергей Гунеев/РИА Новости

Армения приняла закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос о ее членстве в ЕАЭС нужно решать оперативно. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром... Здесь придется, конечно, разбираться оперативно», — сказал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Он предложил организовать в республике референдум по этому вопросу.

По его словам, если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

В начале мая в Ереване прошел первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС. Главным итогом которого стала совместная декларация, в которой форум был назван «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия будет строить отношения с Арменией после выборов.

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