В Госдуме рассказали, как Россия будет строить отношения с Арменией после выборов

После победы партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в Армении премьер-министр Никол Пашинян может изменить антироссийскую риторику. Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» выразил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Уверен, что Пашинян сейчас немного сдаст назад в антироссийской риторике. Может быть, будет заявлять даже о любви к России, напрашиваться опять на встречу с президентом РФ. Но при этом надо знать, что он всегда, громче или тише, пропагандировал выход из ОДКБ, из ЕАЭС. Одно время он притих, а после карабахского конфликта опять взялся за эту «песню», которую теперь уже будут подогревать и Европа вместе с США», — заявил депутат.

Калашников выразил мнение, что России необходимо придерживаться более жесткого поведения. По его словам, если Армения заинтересована во вступлении в Евросоюз, то следует отменить все льготы, которые Россия ей предоставляла ранее.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, определяют геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась партия «Гражданский договор». Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Никол Пашинян заявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда он знает результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, доверенные лица партии присутствовали на всех участках.

Ранее Захарова заявила о «беспрецедентной» ситуации на выборах в Армении.