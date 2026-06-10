Борьба России за свои регионы завершится победой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в ходе брифинга удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов».

«Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой», — подчеркнул представитель Кремля.

В ночь на 10 июня беспилотник ВСУ повредил музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». В результате атаки загорелась крыша здания. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это не просто музей, а символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага. Он напомнил, что в ходе обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации, и сегодня властям города снова приходится стоять на защите наследия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на музей-панораму в Севастополе еще одним варварским актом киевских властей, совершенным против гражданского населения.

Ранее в Госдуме раскрыли цель ударов ВСУ по Крыму.