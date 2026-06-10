Дрон повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

В Севастополе военные и мобильные огневые группы отражают очередную атаку украинских войск на город. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — загорелась крыша. Развожаев подчеркнул, что это не просто музей, а символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага.

Губернатор напомнил: в ходе Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации.

«Сегодня мы снова стоим на защите нашего наследия. МЧС, Спасательная служба Севастополя, руководители ведомств — все на месте. Также по моему поручению на месте атаки директор департамента общественной безопасности», — написал Развожаев.

10 июня глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки на регион сбито более 10 БПЛА. Как рассказал чиновник, в связи с этим проведена эвакуация жителей частных домов и подопечных дома престарелых.

Атаке украинских беспилотников подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.

Накануне Развожаев сообщил, что дрон попал в частный дом в районе Монастырского шоссе, после чего произошел пожар. В результате удара пострадал мужчина, медики диагностировали у него множественные осколочные ранения, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Сальдо назвал цель ударов ВСУ по мосту на границе с Крымом.