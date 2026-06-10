Эксперт объяснил, кто на самом деле мог написать письмо Путину от лица Зеленского

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, кто на самом деле мог написать письмо президенту России Владимиру Путину от лица украинского лидера Владимира Зеленского. Аналитик допустил, что текст послания был сформирован далеко за пределами подконтрольных Киеву территорий.

«Думаю, это, скорее всего, работа Лондона, англосаксов, которые подсунули Зеленскому вот этот пасквиль, а он его озвучил. Как якобы свое письмо к президенту Путину. И правильно оценивают наши политики, которые пишут, что это пиар-акция, призванная переложить вину, перевести стрелки на Путина: мол, это Путин не хочет мира», — сказал Матвийчук.

Настораживает в этом письме то, что Киев предлагает немедленное прекращение боевых действий на время переговоров, тем самым, желая затянуть время. Кроме того, украинская сторона не обозначила, о чем конкретно собирается договариваться, обратил внимание эксперт.

4 июня на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского Путину, в котором он предложил закончить военный конфликт «честно и достойно».

В письме Зеленский также призвал российского лидера определить дату переговоров и провести личную встречу. На время диалога украинская сторона готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, считает глава республики.

Путин ответил на письмо публично во время выступления на ПМЭФ. Он заявил, что не видит смысла в личных контактах с Зеленским до достижения договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский назвал важные для переговоров с Россией месяцы.