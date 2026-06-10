В Госдуме призвали США успокоиться в вопросе Кубы

Володин: США надо успокоиться, Куба давно живет своей жизнью

США давно надо успокоиться в вопросе Кубы, республика давно живет своей жизнью. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

Депутаты в среду рассмотрят проект заявления к ООН и национальным парламентам по теме невмешательства США в дела Кубы.

«Что касается Соединенных Штатов Америки: им надо давно уже успокоиться, потому что Куба живет своей жизнью, но создаваемые ей проблемы ничего хорошего не несут...», — сказал Володин.

По его словам, все депутаты поддержали обращение и считают недопустимым вмешательство в дела суверенного государства, которое «находится в тяжелейшей ситуации блокады».

До этого Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал США немедленно снять санкции против Кубы из-за угрозу жизни людей.

Ранее Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с противниками США.