Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал США немедленно снять санкции против Кубы, так как они ставят под угрозу жизни людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление УВКПЧ ООН .

По словам Тюрка, ограничения со стороны США на топливо, введенные с начала 2026 года, а также недавнее ужесточение экстерриториальных санкций наносят прямой вред жителям Кубы, особенно уязвимым слоям населения.

Верховный комиссар добавил, что рестрикции оказывают существенное влияние на права населения, в частности, на доступ к товарам и услугам, включая воду, продовольствие и медицинское обслуживание.

До этого сообщалось, что Госдума в среду, 10 июня, рассмотрит на пленарном заседании проект заявления к Организации Объединенных Наций (ООН) и зарубежным парламентам в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы. Российские парламентарии настаивают на незамедлительном отказе от любых форм политического и экономического давления на Кубу.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.