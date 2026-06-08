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Политика

В Госдуме рассмотрят проект заявления к ООН в связи с агрессией США против Кубы

ГД рассмотрит проект заявления в связи с агрессивной политикой США против Кубы
Максим Блинов/РИА Новости

Госдума в среду, 10 июня, рассмотрит на пленарном заседании проект заявления к Организации Объединенных Наций (ООН) и зарубежным парламентам в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что соответствующий документ был внесен на рассмотрение палаты парламента комитетом Госдумы по международным делам.

В нем отмечается, что действия США против Кубы являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, что нарушает принципы и нормы Устава ООН.

Российские парламентарии настаивают на незамедлительном отказе от любых форм политического и экономического давления на Кубу.

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.

 
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