Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Спецпредставитель президента раскритиковал позицию Европы по культурному диалогу с РФ

Швыдкой: ЕС занимает неразумную позицию, не начиная культурный диалог с Россией
Виктор Толочко/РИА Новости

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает неразумной позицию Европы по культурному диалогу с Россией. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«В Европе занимают, с моей точки зрения, абсолютно неразумную позицию, не начиная настоящий диалог в сфере культуры, но это их выбор», — сказал он, говоря о взаимодействии России с европейскими странами в этой области.

До этого Швыдкой заявлял, что комиссару и участникам российского павильона на Венецианской биеннале поступали угрозы физической расправы, а на руководство мероприятия оказывалось давление, чтобы закрыть российскую программу.

В мае Россия вернулась на Венецианскую биеннале после четырехлетнего перерыва, представив в собственном павильоне в садах Джардини мультидисциплинарный проект «Дерево укоренено в небе». Это привело к скандалу и сопровождалось акциями протеста у павильона. В связи с участием РФ Европейская комиссия официально отозвала грант в размере €2 млн, предназначавшийся для поддержки Венецианской биеннале.

Ранее в МИД РФ одобрили участие страны в 61-й Венецианской биеннале.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!