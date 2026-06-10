Спецпредставитель президента раскритиковал позицию Европы по культурному диалогу с РФ

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает неразумной позицию Европы по культурному диалогу с Россией. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«В Европе занимают, с моей точки зрения, абсолютно неразумную позицию, не начиная настоящий диалог в сфере культуры, но это их выбор», — сказал он, говоря о взаимодействии России с европейскими странами в этой области.

До этого Швыдкой заявлял, что комиссару и участникам российского павильона на Венецианской биеннале поступали угрозы физической расправы, а на руководство мероприятия оказывалось давление, чтобы закрыть российскую программу.

В мае Россия вернулась на Венецианскую биеннале после четырехлетнего перерыва, представив в собственном павильоне в садах Джардини мультидисциплинарный проект «Дерево укоренено в небе». Это привело к скандалу и сопровождалось акциями протеста у павильона. В связи с участием РФ Европейская комиссия официально отозвала грант в размере €2 млн, предназначавшийся для поддержки Венецианской биеннале.

Ранее в МИД РФ одобрили участие страны в 61-й Венецианской биеннале.