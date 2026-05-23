МИД РФ об участии России в Венецианской биеннале: «Прорыв на фоне истерии»

В МИД РФ оценили участие российской делегации в Венецианской биеннале. Новый пост опубликован в Telegram-канале МИД РФ.

«На фоне бушующей в Европе антироссийской истерии, попыток «отмены» российской культуры да и просто всего русского может стать настоящим прорывом и стало участие России, пусть и в ограниченном формате, в 61-й Венецианской биеннале», — сказали в дипведомстве.

В МИД признали, что открытию экспозиции в рамках предпоказа пытались помешать украинские и европейские провокаторы, участникам делегации угрожали, а на организаторов фестиваля давили.

«Дирекция Биеннале проявила изрядное мужество и хладнокровие, отстаивая автономность своей организации, отказавшись подчинять искусство сиюминутной политической конъюнктуре», — констатировали в министерстве.

Ажиотаж вокруг российского участия в биеннале был создан искусственно, продолжили в МИД РФ, и «сослужил плохую службу антироссийским силам», привлекая к этой теме внимание как местной, так и мировой общественности.

По мнению представителей дипведомства, в итоге итальянские культурные и интеллектуальные круги, не только решительно поддержали руководство Биеннале, но и обратили внимание на ухудшение двусторонних российско-итальянских отношений, а также на ситуацию в сфере безопасности в Европе в контексте украинского кризиса.

Российские участники биеннале, добавили в ведомстве, представили блестящую экспозицию, ставшей «гвоздем программы» предпоказа.

Власти ЕС предупреждали Италию о том, что допуск России на Венецианскую биеннале станет нарушением европейских санкций, и требовали от Рима объяснений. Еврокомиссия лишила организаторов выставки гранта в €2 млн за приглашения россиян. Москва вернулась в Венецию впервые с 2022 года — российский павильон будет работать на превью мероприятия с 5 по 8 мая. При этом для обычных зрителей он был закрыт, посетить его смогли только журналисты и эксперты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Уиллем Дефо послушал русские народные песни на Венецианской биеннале.

 
