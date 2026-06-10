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Политика

Стало известно, когда новый и. о. главы Нацразведки США приступит к работе

Трамп заявил, что новый и. о. главы Нацразведки США приступит к работе 19 июня
Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что новый исполняющий обязанности руководителя Национальной разведки страны Билл Пулт приступит к работе 19 июня.

Американский президент отметил, что Пулт сейчас тесно сотрудничает с бывшим руководителем ведомства Тулси Габбард, а также продолжит занимать должность директора Федерального агентства жилищного финансирования США.

2 июня Трамп заявил о назначении исполняющим обязанности главы Национальной разведки США директора Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулта. Глава Белого дома отметил навыки и опыт Пулта в управлении «наиболее чувствительной» сферой в США — рынками недвижимости.

Экс-директор Нацразведки США Тулси Габбард ушла в отставку в мае 2026 года. Причиной ухода с поста стала болезнь ее мужа — редкая форма рака костей. Она уведомила главу государства о своем решении в Овальном кабинете. Последним ее рабочим днем станет 30 июня. Трамп отметил, что Габбард проделала «невероятную» работу будучи руководителем Нацразведки.

После ее отставки пост исполняющего обязанности главы ведомства должен был занять заместитель директора Нацразведки США Аарон Лукас, о чем заявил сам Трамп.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Трампом может быть оперативно согласован при необходимости, но сейчас на повестке дня его нет.

Ранее портрет экс-генпрокурора США нашли в мусорном ведре после отставки.

 
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