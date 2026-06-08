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Политика

Трамп пригрозил Нетаньяху, что может оставить его «один на один» против Ирана

Трамп пригрозил Нетаньяху оставить Израиль один на один с Ираном
Evan Vucci/AP

Израиль может лишиться поддержки США и остаться «один на один» с Ираном в случае эскалации конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает «12 канал».

По словам Трампа, Тегеран попросил Вашингтон передать Израилю, чтобы тот прекратил атаки по территории Ирана. После этого глава Белого дома провел телефонный разговор с Нетаньяху.

«Я сказал ему: «Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — сообщил американский лидер.

Он уточнил, что пять государств — посредников между США и Ираном — попросили его оказать давление на Нетаньяху.

Трамп отметил, что Иран пообещал, что не будет первым наносить удары по Израилю. Он добавил, что Тегеран заинтересован в подписании сделки с США.

В начале июня стало известно, что Трамп по телефону раскритиковал Нетаньяху за действия израильских военных в Ливане. По данным Axios, президент США потребовал отказаться от планов удара по Бейруту. Как утверждают источники издания, разговор состоялся после угроз Тегерана прекратить переговоры с Вашингтоном и сопровождался жесткими высказываниями Трампа в адрес премьер-министра Израиля.

Ранее Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху.

 
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