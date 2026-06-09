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Политика

Иран порекомендовал иностранным силам покинуть район у границ страны

Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть район у границ Ирана
Denis Balibouse/Reuters

Иностранные военные силы, которые находятся вблизи территории Ирана, должны покинуть этот район. Об этом в социальной сети X заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи, комментируя слова президента США Дональда Трампа об ответе за сбитый американский вертолет.

По его словам, Ормузский пролив — это не международные воды, и он расположен в тысячах миль от берегов США.

«Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за их собственных человеческих ошибок, простых случайностей или потенциальной возможности попасть под перекрестный огонь. Для снижения риска лучшее решение для иностранных сил — уйти как можно скорее», — написал министр.

Также он отметил, что Тегеран «предпочитает язык дипломатии», но может «говорить и на других языках».

Незадолго до этого Трамп заявил, что США обязаны ответить на якобы нападение Ирана на вертолет ВС Соединенных Штатов AH-64 Apache над Ормузским проливом. Он отметил, что оба пилота, находившиеся в боевой машине, не пострадали.

Утром 9 июня газета The New York Times сообщила, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников издания заявил, что причины крушения не были установлены. По его словам, следователи выясняли, был ли вертолет сбит Ираном или авария произошла из-за технической неисправности.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Исламская Республика перекрыла Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее стали известны планы США на активы Ирана.

 
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