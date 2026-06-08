ЕС разрешил задерживать танкеры в Средиземном море. В России предупредили о последствиях

Евросоюз разрешил досматривать в Средиземном море танкеры, которые в Брюсселе связывают с перевозкой российской нефти в обход санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что цель новых мер — ограничить доходы России от экспорта энергоносителей и сократить возможности для финансирования боевых действий на Украине. В Совете Федерации предупредили, что последствия такого решения могут «выйти далеко за рамки торговых споров и санкций» и ударить по самой Европе.

ЕС объявил охоту на танкеры

Евросоюз расширил свою военно-морскую миссию IRINI в Средиземном море. Как сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, корабли объединения получили право досматривать иностранные суда, которые в Брюсселе подозревают в перевозке российской нефти.

По словам Каллас, речь идет о танкерах так называемого теневого флота. Для их проверки были изменены действующие правила применения силы.

«Идея заключается в том, чтобы изменить наилучшие практики того, что разные страны делают с этими судами, потому что они действительно представляют опасность, и, конечно, цель — ограничить возможности России», — заявила глава евродипломатии.

Как пояснила Каллас, в ЕС считают, что подобные суда помогают России продавать нефть в обход санкций и получать дополнительные доходы.

Евросоюз запустил операцию IRINI в Средиземном море в 2020 году. Ее задачей был досмотр торговых судов и предотвращение нелегальных поставок оружия в Ливию, однако заметных результатов миссия не добилась.

Реакция России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась, что новые меры смогут нанести серьезный ущерб Москве, и предупредила о возможных последствиях для самих европейских стран.

« Смотрите, надо же будет все это еще доказать и надо будет вступить в конфликт с теми странами [которые перевозят нефть под своими флагами]. Это значит, санкции накладываются не на Россию по большому счету. И я допускаю, наверное, что им же в том числе идет эта нефть. Значит, своим же компаниям, своим же гражданам только будут делать хуже. Тем более партнерство и торговля ведь у нас уже с другими странами, а то, что те другие страны это куда-то продают, — это явно не к нам вопрос», — объяснила она.

С похожей оценкой выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. По его мнению, решение о задержании танкеров в Средиземном море повышает риск дальнейшей эскалации и осложняет перспективы восстановления отношений в будущем.

«Решение направлено не столько против российской экономики, сколько против перспектив восстановления нормальных отношений и построения устойчивого мира в будущем. Любая попытка перевести экономическое соперничество в плоскость силового давления лишь углубляет недоверие и увеличивает риски дальнейшей эскалации», — подчеркнул Басюк.

Он также заявил, что Европа все чаще делает выбор в пользу конфронтации вместо поиска долгосрочных механизмов безопасности.

« Если этот агрессивный русофобский курс будет продолжен, то последствия могут выйти далеко за рамки торговых споров и санкций. История показывает, что системное наращивание враждебности между государствами в конечном итоге способно привести к новым конфликтам на европейском континенте», — подытожил Басюк.

Взятие судов под охрану

В марте Морская коллегия России подготовила дополнительные меры по защите судов, работающих в интересах страны. Решения приняли на совещании под председательством помощника президента Николая Патрушева.

«Выработаны дополнительные мероприятия по нейтрализации террористических угроз в отношении судов, следующих из российских портов. Предложены меры, направленные на обеспечение суверенных прав России в Мировом океане, свободы судоходства и защиту судов, зарегистрированных под флагом Российской Федерации», — сообщили в аппарате коллегии.

По словам Патрушева, часть ранее предложенных инициатив уже получила поддержку президента и реализуется на практике. Для судовладельцев и операторов разработали инструкцию по взаимодействию с администрациями морских портов и военно-морским флотом. В первую очередь она касается Азово-Черноморского бассейна и Балтийского моря.

Он также отметил, что ВМФ обеспечивает безопасность судоходства, усилен контроль за судами, перевозящими грузы в интересах России, а капитаны портов получили возможность организовывать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами.