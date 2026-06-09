Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, уличили в серьезных нарушениях

AP: расследование выявило серьезные нарушения со стороны прокурора МУС Хана
Marwan Ali/AP

Расследование дела прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выявило факты серьезного нарушения служебных обязанностей с его стороны, а также совершения им «серьезного проступка». Об этом сообщило американское агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

По данным журналистов, расследование проводило бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута. Подробности нарушений со стороны прокурора не уточняются.

Агентство отметило, что Хан уже отверг итоги расследования. По словам прокурора, решение о его отстранении является «незаконным, процессуально несправедливым и не подкрепленным доказательствами». Защита подозреваемого намерена обжаловать данную меру.

Накануне Карим Хан лишился должности после расследования ООН по делу о сексуальных домогательствах. По предварительным данным, обвинения касаются его подчиненной. Окончательное решение о будущем Хана должна принять Ассамблея государств — участников суда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Хан в 2023 году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Россия юрисдикцию МУС не признает. После выдачи ордеров СК возбудил уголовное дело против Хана и судей МУС.

Ранее Захарова оценила расследование дела судьи, выдавшего ордер на арест Путина.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!