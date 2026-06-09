Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, уличили в серьезных нарушениях

Расследование дела прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выявило факты серьезного нарушения служебных обязанностей с его стороны, а также совершения им «серьезного проступка». Об этом сообщило американское агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

По данным журналистов, расследование проводило бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута. Подробности нарушений со стороны прокурора не уточняются.

Агентство отметило, что Хан уже отверг итоги расследования. По словам прокурора, решение о его отстранении является «незаконным, процессуально несправедливым и не подкрепленным доказательствами». Защита подозреваемого намерена обжаловать данную меру.

Накануне Карим Хан лишился должности после расследования ООН по делу о сексуальных домогательствах. По предварительным данным, обвинения касаются его подчиненной. Окончательное решение о будущем Хана должна принять Ассамблея государств — участников суда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Хан в 2023 году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Россия юрисдикцию МУС не признает. После выдачи ордеров СК возбудил уголовное дело против Хана и судей МУС.

Ранее Захарова оценила расследование дела судьи, выдавшего ордер на арест Путина.