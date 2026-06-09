Киев должен возместить России ущерб, который он нанёс преступлениями на Донбассе. Что касается замороженных российских активов, то речи о компенсации здесь не идёт – это банальный грабеж, заявил в беседе с Aif.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал условия лидеров стран «евротройки» для достижения мира на Украине, в частности – оставление российских активов обездвиженными до тех пор, пока конфликт не завершится. Джабаров подчеркнул, что это не более, чем грабеж, а в вопросах компенсации следует в первую очередь учесть ущерб, который нанесли киевские власти, совершая многочисленные преступления на Донбассе.

«Если уж говорить о компенсациях, то это неонацистский киевский режим должен компенсировать ущерб за преступления на Донбассе во время так называемой АТО, за преследование Православной церкви, многочисленные теракты и преступления в отношении мирного населения, за убитых мирных жителей в ДНР, ЛНР, в Курской области и в других регионах», ― подчеркнул сенатор.

Накануне на сайте британского правительства было опубликовано заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца с условиями для завершения конфликта на Украине. В том числе в нём идёт речь о «юридически обязательных» гарантиях безопасности, в основе которых будут лежать договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026-го. Кроме того, лидеры стран «евротройки» призвали оставить российские активы замороженными до достижения мира и возмещения ущерба.

Документ стал результатом переговоров политиков с украинским лидером Владимиром Зеленским в резиденции Стармера, которые состоялись 7 июня и продлились более часа.

Ранее в ЕС заговорили о новом обсуждении кражи замороженных активов России.