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Политика

Переговоры Зеленского с лидерами Британии, Франции и ФРГ в Лондоне завершились

Переговоры Зеленского с лидерами трех европейских стран продлились более часа
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Переговоры лидеров Великобритании, Франции и ФРГ с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне завершились после более чем часа общения. Об этом сообщает телеканал Sky News.

После встречи было опубликовано совместное заявление, в котором отмечается, что Европа должна играть ключевую роль в любом мирном урегулировании украинского конфликта.

Зеленский остается в Великобритании и 8 июня встретится с королем Карлом III.

8 июня президент Украины заявил, что встречался в Киеве с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

До этого в Кремле подтвердили наличие непубличных контактов с Киевом и рассказали о визите в украинскую столицу известного российского бизнесмена. По словам помощника президента Юрия Ушакова, предприниматель встречался с Зеленским и затем передал информацию Москве. Путин сообщил, что через этого человека получил просьбу о личной встрече от украинского лидера, однако усомнился в целесообразности таких переговоров на фоне последних заявлений Киева.

Ранее Зеленский назвал самый быстрый путь к миру на Украине.

 
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