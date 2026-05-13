Дмитриев пошутил, что люди и инопланетяне объединились из-за Стармера

Alastair Grant/Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку заявил в социальной сети X, что людей и инопланетян «объединило» ожидание отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации — всех, кто ждал вашей отставки», — написал он.

По словам руководителя РФПИ, все желающие отставки британского премьера «объединены Киром».

Также он приложил к своему посту гиф-изображение кадра из фильма «Гладиатор» 2000 года, в котором персонаж Максимус Децим Меридий сказал: «Если мы будем держаться вместе, мы выживем».

11 мая стало известно, что несколько младших членов кабинета министров Британии подали в отставку, требуя ухода Стармера. Об отставке объявили личный парламентский секретарь министра по вопросам окружающей среды Том Ратленд, личный помощник министра здравоохранения Джо Моррис, личный секретарь министра юстиции Мелани Уорд и помощник при кабмине Наушаба Хан.

10 мая Стармер заявил, что продолжит возглавлять правительство в ближайшие годы, несмотря на призывы уйти в отставку.

Ранее Дмитриев дал совет Стармеру насчет отставки.

 
