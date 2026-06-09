Премьер Дании призвала «равняться» на Украину в одном вопросе

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости интегрировать украинскую оборонную промышленность в Евросоюз на фоне «агрессии» России. Ее слова приводит «Европейская правда».

По ее утверждению, Украина «с невероятной силой» защищает себя и «демократическую Европу». В то же время, считает премьер Дании, «агрессия России» якобы влияет на безопасность континента. Речь идет о «гибридных действиях, угрозах и постоянных попытках посеять раздор», уточнила она. Необходимо демонстрировать «силу и единство», считает Фредериксен.

«Мы должны еще теснее интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейскую. Украина постоянно разрабатывает новые технологии и возможности, на которые мы должны равняться», — сказала Фредериксен.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что Украина находится «очень близко» к созданию баллистической ракеты, которой можно будет наносить удары по территории России.

Ранее Путин рассказал о проблемах украинской ПВО.