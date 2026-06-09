Экс-глава МИД Польши раскритиковал президента из-за конфликта вокруг «героев УПА»

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал позицию главы государства Кароля Навроцкого в споре с Украиной из-за подразделения ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Onet.

«Президент [Навроцкий] ничего не выиграл, а мы, как Польша, потеряли значительную часть престижа во всем этом деле. Инструмент, выбранный для решения этого дела (лишение Владимира Зеленского высшей государственной награды. – прим. Газета.Ru), был неадекватным», – сказал Чапутович.

По его словам, роль дипломатии заключается в предотвращении подобных ситуаций и укреплении связей между странами. Экс-глава МИД подчеркнул, что лишение награды не является правильным, хотя сам не одобряет действия президента Украины.

Он назвал решение Зеленского «серьезной ошибкой», которую польские политики не должны использовать в своих интересах. Чапутович заявил, что Польша давно не относится к Украине как к равноправному партнеру, занимая высокомерную и «враждебную» позицию.

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

УПА — боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России), устраивавшее во время Второй мировой войны расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг

Ранее глава МИД Польши призвалполитиков ехать на фронт вместо критики Украины.