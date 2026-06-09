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Политика

В Германии призвали перестать помогать Украине из-за ударов по России

Вагенкнехт: Мерц должен перестать помогать Украине после ударов ВСУ по России
Frank May/picture alliance/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен перестать оказывать Украине помощь после ударов украинских военных по России. Об этом заявила политик Сара Вагенкнехт в своем аккаунте соцсети Х.

«Мерц превратил Германию в главного финансиста конфликта на Украине, пожертвовав миллиарды евро коррумпированному режиму Зеленского. Это... совершенно опасное дело!» — написала она.

Вагенкнехт подчеркнула, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали все чаще нацеливаться на объекты в глубине территории Российской Федерации. Она считает, что это было бы невозможно без финансовой и технологической помощи со стороны ФРГ. По мнению политика, своими действиями «Берлин увеличивает риск получить жесткий ответ Москвы».

До этого лидеры стран «евротройки» (Германии, Британии, Франции) назвали условия для достижения мира на Украине. Первым пунктом в документе они призвали президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня. Политики сошлись во мнении, что отправной точкой для переговоров может стать текущая линия соприкосновения.

Ранее Зеленский назвал самый быстрый путь к миру на Украине.

 
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